Maltempo: equipaggio di una nave di Bari bloccato sui frangiflutti

Si è inclinata di circa 12 gradi la Efe Murat, la nave turca che all’alba si e’ incagliata sulla scogliera frangiflutti davanti alla spiaggia di Pane e pomodoro a Bari.

Il mercantile, che batte bandiera turca, ha una falla dalla quale sta imbarcando acqua, per cui e’ stato disposto l’abbandono da parte dei quindici membri dell’equipaggio. Alcuni di loro sono gia’ scesi sulla scogliera ma i gommoni dei vigili del fuoco non riescono ad avvicinarsi per portarli a riva, a causa delle onde molto alte. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla guardia costiera.