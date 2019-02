Maltempo, esondazione del Reno: servizio antisciacallaggio nelle zone colpite

Il Comando provinciale dei carabinieri di Bologna rende noto che sono in corso da ieri sera i servizi per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di sciacallaggio nelle case evacuate per l’esondazione del fiume Reno.

Il Comando generale dell’arma ha disposto l’invio di un contingente di militari, 20 oggi e altri 30 domani, specializzati in questo tipo di servizi creati a tutela della popolazione.