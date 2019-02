Please wait...

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’invio di un contingente di militari, 20 oggi e altri 30 domani, specializzati in questo tipo di servizi a tutela della popolazione.

Sono già iniziati ieri sera i servizi dei carabinieri del comando provinciale di Bologna per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di sciacallaggio nelle case evacuate per lo straripamento del Fiume Reno.

Maltempo, esondazione Reno: servizi antisciacallaggio nelle zone evacuate

