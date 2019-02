A seguito della forti piogge della mattinata si sono verificati a Perugia smottamenti di terreno tali determinare la chiusura delle strade in direzione di Boneggio e Casaglia.

La situazione a Boneggio – spiega una nota del Comune – è in fase di ripristino e a breve verra’ ripristinata la normale circolazione, mentre la strada per Casaglia resta chiusa al transito fino a domani mattina. La situazione viene monitorata costantemente dai tecnici comunali e tutta l’area e’ stata messa in sicurezza.