Maltempo, frana a Pomarico: Borrelli, “serve lo stato d’emergenza”

“Come Dipartimento di Protezione Civile istruiremo la richiesta della Regione Basilicata per la dichiarazione dello stato d’emergenza. Secondo me i presupposti ci sono tutti, è tangibile che sono venute giù diverse abitazioni e la popolazione ha bisogno d’assistenza, e questo è lo standard necessario per la dichiarazione dello stato d’emergenza“: lo ha dichiarato il Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, che ha effettuato questa mattina un sopralluogo a Pomarico (Matera), nell’area del paese danneggiata da una frana. “Avvieremo inoltre un monitoraggio del versante per controllare il movimento franoso e evitare altre danni“.

“Se la frana dovesse continuare a muoversi c’e’ il rischio che possano cedere altre abitazioni e quindi per questo stiamo monitorando.“