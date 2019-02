Maltempo, Friuli Venezia Giulia: tanta pioggia, frane e allagamenti

Allagamenti, caduta di alberi e frane sono stati segnalati nel corso della mattinata in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di maltempo che sta attraversando la regione.

Tra la mattina e il primo pomeriggio – spiega la Protezione civile regionale – le precipitazioni hanno avuto una tregua, specie sui monti, mentre il vento si è attenuato. Un altro fronte, più moderato e con aria più fredda, sta risalendo l’Adriatico per dirigersi verso la Slovenia e interesserà anche il Fvg nella prossima notte.

Gli allagamenti hanno riguardato i comuni di Resia, Cividale del Friuli, Meduno, Forni di Sopra, mentre alberi sono caduti a Sequals, in località Cemur. Due frane sono state registrate sulla strada comunale tra Jesizza e bivio Cravero, in comune di San Leonardo, e sulla strada comunale da Costa Beorchia a Castelnovo del Friuli in comune di Pinzano al Tagliamento.

Un cedimento stradale è stato segnalato invece lungo la ex strada provinciale 42 della Val Cosa in comune di Castelnovo del Friuli. I principali corsi d’acqua di pianura – Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco – si sono ingrossati e attualmente i livelli sono in lieve diminuzione.

Da inizio evento – conclude la Protezione civile del Fvg – hanno operato 155 volontari con 42 mezzi per monitoraggio sul territorio e interventi.