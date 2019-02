Maltempo, il ciclone del mar Jonio si abbatte sulla Grecia: violenta tempesta di grandine sull’isola di Poros [VIDEO]

Il ciclone che si è formato a sud della Sicilia e che ha provocato piogge torrenziali e forti venti su alcune parti del Sud Italia negli ultimi due giorni ha raggiunto la Grecia. In particolare, la piccola isola di Poros nel golfo Saronico, sulla costa orientale della Grecia, è stata colpita da una violenta tempesta di grandine. Il video che vi riproponiamo in fondo all’articolo sta facendo il giro del web: si vede una strada costiera dell’isola completamente allagata dall’acqua ricoperta da sottili strati di ghiaccio. Tutto il paesaggio circostante sembra essere imbiancato dalla neve, mentre in realtà è la grande quantità di grandine che si è accumulata fino a creare un manto bianco uniforme sui marciapiedi, sulle auto e sulle aiuole.

Il sistema di bassa pressione ha iniziato a far sentire i suoi effetti sulla Grecia già ieri, 5 febbraio, e sta continuando a farlo anche oggi. Il sistema dovrebbe portare anche grandi quantità di sabbia del Sahara sullo stato, abbastanza da trasformare la pioggia in “pioggia rossa” sulle parti meridionali del Paese. Attesi anche venti di burrasca sul Mar Ionio e su quello Egeo, in grado di alterare le corse dei traghetti tra le isole e la terraferma.

Da domani, 7 febbraio, i fenomeni dovrebbero iniziare gradualmente a ridurre la loro intensità, anche se i livelli di polveri sottili, inclusa la sabbia del Sahara, resteranno particolarmente alti, soprattutto nel corso della mattinata. Nella giornata di venerdì 8 febbraio, invece, il maltempo sarà limitato solo alle parti orientali della Grecia.