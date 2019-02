Maltempo, il Comune di Bologna: “Famiglie rientrate nelle case”

Nella giornata di oggi quasi tutte le famiglie evacuate ieri per precauzione alla periferia di Bologna in seguito alla piena del Reno sono rientrate nelle proprie case: le nove persone di via del Traghetto (Quartiere Navile) e 40 delle 44 persone sfollate in via Giunio Bruto (Quartiere Borgo Panigale-Reno), dove rimane un solo nucleo familiare composto da quattro persone accolto dal Comune perche’ non puo’ ancora rientrare nel proprio appartamento. Lo rende noto il Comune in una nota.

“Dopo l’emergenza – afferma il sindaco Virginio Merola – e’ il momento di aiutare le persone a rientrare a casa e di ripristinare la viabilita’ per tornare alla normalita’”. Bene, ha aggiunto, “la richiesta che la Regione Emilia-Romagna fara’ al governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, e anche l’impegno a risarcire tutte le persone che hanno subi’to danni”.

Da questa mattina operatori di Hera sono al lavoro per ripulire dal fango le zone che ieri sono state invase dall’acqua. La Polizia locale rimarra’ a disposizione dei residenti di via Giunio Bruto con una pattuglia sempre presente sul posto. Altre pattuglie sono in servizio nei territori dell’unione Terre d’Acqua e a disposizione per intervenire anche nei territori dell’unione Reno Galliera, dove la piena ha creato i danni piu’ ingenti.