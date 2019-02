Maltempo, il Comune di Fiumicino: “Sul Ponte della Scafa jersey ‘provvisori'”

Sto controllando ogni fase dell’intervento che come i cittadini ben sanno è di competenza Anas. Ci siamo però messi a disposizione per qualsiasi aiuto o confronto al fine di ridurre più possibile i disagi ai cittadini e ai lavoratori. Purtroppo ci saranno. Stamattina si sono formate le prime code che stiamo comunque fronteggiando anche grazie all’aiuto della polizia locale”.

Sul ponte della Scafa, che collega Ostia e Fiumicino, è in corso il posizionamento di new jersey “provvisori”, per ripristinare la protezione laterale abbattuta ieri dal forte vento. Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

Sul ponte della Scafa, che collega Ostia e Fiumicino, è in corso il posizionamento di new jersey “provvisori”, per ripristinare la protezione laterale abbattuta ieri dal forte vento. Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia. “L’Anas – spiega – fa sapere di aver messo i new jersey provvisori che poi sposterà una volta

