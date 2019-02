Maltempo, il sindaco di Pozzuoli: “Anche domani cimiteri chiusi”

Il sindaco di Pozzuoli ha prorogato di un giorno l’allerta meteo in citta’ in seguito all’avviso di condizioni meteo che prevedono per domani vento forte e mare agitato. In seguito a cio’ e’ stato deciso di tenere ancora chiusi al pubblico il civico cimitero e le aree verdi: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e pista ciclabile di Monterusciello. Restera’ chiuso anche lo stadio Domenico Conte dopo i danni alla struttura di copertura della tribuna.

Rinviata la partita Puteolana 1902-Virtus Volla (campionato di Eccellenza girone A) in programma domani. Intanto sono state completate le operazioni di ripristino della viabilita’ in tutta la citta’. La task force di protezione civile comunale e’ in riunione permanente con vigili del fuoco e l’ausilio della Protezione Civile Regionale e delle forze dell’ordine, per monitorare la situazione nell’oasi di Monte Nuovo a seguito dell’incendio divampato in mattinata.