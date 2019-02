Maltempo: il sindaco di Sorrento chiede lo stato di calamità naturale

Il sindaco di Sorrento (Napoli) chiede alla Regione Campania la dichiarazione di calamità naturale: in una lettera, indirizzata al direttore generale per le Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Campania, Filippo Diasco, il primo cittadino chiede anche di disporre dei danni e dei risarcimenti, una volta quantificati e valutati. Il riferimento è all’ondata di maltempo che si è abbattuta su Marina Grande, unico argine alle eccezionali onde delle scorse ore, provocando la distruzione di un peschereccio, strappato dagli ormeggi e della struttura in legno di uno stabilimento balneare divelta sempre dalla forza del vento.