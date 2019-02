Maltempo, in Alto Adige continua a nevicare: disagi alla viabilità

Era da alcuni anni che in un solo giorno non nevicava cosi’ copiosamente in tutto il Trentino Alto Adige. L’annunciata maxi nevicata non si e’ fatta attendere e nel corso della giornata ha causato disagi alla viabilita’.

La situazione piu’ critica si sta verificando sulla corsia verso nord dell’autostrada A22 del Brennero dove causa alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati la coda tra Fortezza e Vipiteno ha toccato anche i 12 chilometri di coda.

La neve fresca caduta nella sola giornata di oggi ha raggiunto numeri importanti, oltre 60 centimetri al passo del Tonale in Trentino tra la Val di Sole e la Valtellina, mezzo metro a Madonna di Campiglio e in diverse localita’ delle Dolomiti, 45 centimetri sulla Paganella. Copiose nevicate a Trento e soprattutto Bolzano (precipitazioni cessate solo in tarda serata).Le incessanti nevicate hanno fatto salire fino al grado 4 (“forte”) il pericolo valanghe sulle montagne sia del Trentino che dell’Alto Adige.

Solo nella provincia di Bolzano gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre 80 inizialmente per autovetture o mezzi pesanti usciti di strada o senza catena e successivamente. In serata nel capoluogo altoatesino vigili del fuoco e vigili urbani sono intervenuti a Ponte Talvera perche’ un autobus cittadino e’ rimasto bloccato. Forti i ritardi dei treni regionali sulle linee ferroviarie Brennero-Bolzano e Bolzano-Merano.Per pericolo valanghe sono stati chiusi in serata i passi Gardena (Ss243), Valparola, Falzarego (Ss48) e Pordoi (Ss48). Per motivi di sicurezza e’ stata chiusa all’altezza del paese di Gomagoi la strada statale 622 isolando cosi’ l’abitato di Solda. In Austria resta chiusa la statale del Brennero tra Matrei e Schoenberg interessata questa mattina da una slavina.