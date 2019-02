Maltempo, Italia in ginocchio per la tempesta di Grecale: 4 morti e decine di feriti per venti a 140km/h, “come un Uragano”

“Da questa mattina sono in costante contatto con la Protezione civile per monitorare l’ondata di maltempo che ha colpito il Paese“. Lo rende noto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Purtroppo si contano 4 vittime, tra cui anche un ragazzo di soli 14 anni. Un mio pensiero commosso a tutte le famiglie coinvolte“. I feriti sono decine. Tutte le vittime sono morte a causa del forte vento, che ha soffiato con picchi di 140km/h tra Lazio e Campania e con raffiche superiori ai 100km/h su tutto il Centro/Sud. Nelle prossime ore la tempesta si intensificherà ulteriormente all’estremo Sud, soprattutto in Sicilia.

Maltempo, le 4 vittime di oggi in Italia

Ad Alvito, nel Frusinate, il crollo di un muro alto circa due metri ha investito quattro persone, uccidendo Guido Albassi, 71 anni, e Carlo Diana, 73 anni. A Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, un albero di alto fusto ha travolto un’auto in transito, provocando il decesso in ospedale del conducente, un 45enne di origine romena. A Capena un 54enne impegnato a riparare una tettoia danneggiata dal Maltempo ha perso l’equilibrio per una folata di vento e cadendo da sei metri ha travolto il figlio di 14 anni, uccidendolo. Complessivamente, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sono stati circa 1.500: il record spetta al Lazio con 400, davanti a Campania (380), Abruzzo (200), Umbria (180) e Puglia (100).

A Roma sono decine i tronchi e i rami di alberi abbattuti dal vento e finiti sulle strade: uno ha colpito un taxi in sosta a Trastevere ma il conducente e’ rimasto miracolosamente illeso. Tranciati i cavi del tram, strada chiusa e traffico del centro paralizzato. Chiuso ‘per vento’ il Parco archeologico del Colosseo, dal Campidoglio arriva la raccomandazione ad osservare la “massima cautela” nelle zone alberate. Domani off limits parchi e ville storiche. Sono piu’ di 300 gli interventi effettuati oggi dalla polizia locale di Roma per situazioni connesse alle raffiche di vento di oggi. Gli agenti sono intervenuti soprattutto per la messa in sicurezza delle strade, anche eseguendo chiusure momentanee dove necessario delle vie interessate da cadute di alberi e rami, per limitare i disagi alla viabilita’ e per il rilievo dei danni ai veicoli causati dalle cadute varie.

Forti criticita’ anche in Abruzzo, in particolare in provincia dell’Aquila, a Castel Di Sangro, Avezzano e Sulmona, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la rimozione di alberi caduti e per la messa in sicurezza di tetti scoperchiati. In mattinata, un ferito lieve sulle piste di sci di Campo Felice per il cedimento del tetto di una baita.