Maltempo Lazio: a Lenola domani scuole aperte, al lavoro per riparare i danni

“Stiamo ultimando i sopralluoghi in giro per il paese, per valutare l’entita’ dei danni causati dal forte vento di ieri. Il dato piu’ importante e’ che nessuno dei concittadini si e’ fatto male. Si registra qualche problema nei parchi, soprattutto in quello antistante la Basilica-santuario della Madonna del Colle, per gli alberi di pino caduti o pericolanti. Abbiamo constatato, inoltre, alcuni danneggiamenti nelle aree esterne delle scuole – in particolare sul tetto, per le guaine, alcuni pannelli solari divelti e qualche colmo caduto. Tuttavia, di concerto con la Preside, abbiamo deciso che queste problematiche non sono tali da impedire il regolare svolgimento delle lezioni, domani e per i prossimi giorni. I primi riscontri sul territorio, in questo senso, non hanno evidenziato danni gravi: possiamo tirare un sospiro di sollievo“: lo si legge in una nota del sindaco di Lenola (Lt), Fernando Magnafico, in riferimento al sopralluogo effettuato stamane, insieme agli uomini della Polizia Municipale e ad altri esponenti della giunta, nelle varie aree della localita’ collinare. “Stamane abbiamo verificato tutte le segnalazioni che ci sono state portate – prosegue Magnafico – innanzitutto dai Carabinieri, che hanno contribuito non poco ad aiutarci per tutelare la sicurezza degli abitanti. Siamo stati anche al cimitero e siamo sollevati di aver operato tempestivamente in quel sito, con il taglio e la potatura preventiva di piante e alberi instabili: anche grazie a questo non risultano danni ai loculi, ne’ alle cappelle. Nei prossimi giorni, in ogni caso, provvederemo alla pulizia e alla rimozione di tutti i materiali che sono stati spostati dal vento“. “Stiamo cercando di ripulire strade e marciapiedi dai rami e dai cocci che si trovano in giro per il paese: le ditte sono gia’ operative, di concerto con la Polizia Locale. I lavori proseguiranno per tutta la giornata di domani. E’ doveroso ringraziare, in questo senso, tutti coloro che si sono adoperati per la pubblica incolumita’, specialmente la squadra della Protezione Civile, che ha svolto un lavoro egregio. A loro, cosi’ come alla Polizia Locale e agli operatori del comune, va il nostro ringraziamento. E un grande grazie anche a tutti gli amministratori del Comune che hanno ritenuto necessario scendere in campo concretamente, in queste ore, per dare una mano“, conclude il primo cittadino di Lenola.