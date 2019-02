Maltempo Liguria: “Bene i 330 milioni del Governo, ma danni per mezzo miliardo”

“Accogliamo positivamente la notizia secondo cui il Governo si accinge a stanziare 330 milioni in tre anni per i danni subiti dalla Liguria a causa delle mareggiate dell’ottobre scorso, risorse – e’ bene precisarlo – che provengono dalla rimodulazione dei fondi di Italia Sicura stanziati dal precedente governo. Ci riserviamo di comprendere meglio quante di queste risorse serviranno per coprire i danni subiti dalle strutture pubbliche e quanti per risarcire le strutture private”.

Lo afferma i gruppo Pd del Consiglio regionale. “Esprimiamo pero’ due preoccupazioni. Una riguarda il fattore tempo: se l’erogazione dei contributi dovesse tardare, il rischio e’ che saltino per aria un numero ingente di imprese. La seconda riguarda l’entita’ complessiva del danno che ammonta a oltre mezzo miliardo, di cui 150 milioni di danni alle strutture pubbliche e 376 milioni alle strutture private. C’e’ quindi una parte significativa dei danni ancora da remunerare. Noi ci batteremo affinche’ i danni vengano riparati fino all’ultimo centesimo”, affermano i consigliri Dem.