A preoccupare, in particolare, e’ la presenza di numerosi rami, spezzati dal peso della neve, tenuti in piedi dal ghiaccio che fa da collante, ma che rischiano di abbattersi sui mezzi in transito. La chiusura e’ avvenuta a circa trecento metri dalla pizzeria “Ai Forti”.

La statale 28 del Col di Nava, nel territorio comunale di Pornassio, nell’entroterra di Imperia, e’ stata chiusa dai vigili del fuoco, in serata (dal chilometro 97+500 al 98+100) per gelicidio.

article

1216928

MeteoWeb

Maltempo Liguria: chiusa per gelicidio la statale col di Nava

La statale 28 del Col di Nava, nel territorio comunale di Pornassio, nell’entroterra di Imperia, e’ stata chiusa dai vigili del fuoco, in serata (dal chilometro 97+500 al 98+100) per gelicidio. A preoccupare, in particolare, e’ la presenza di numerosi rami, spezzati dal peso della neve, tenuti in piedi dal ghiaccio che fa da collante,

http://www.meteoweb.eu/2019/02/maltempo-liguria-chiusa-per-gelicidio-la-statale-col-di-nava/1216928/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/02/gelicidio-romania-57.jpg

ANALISI E SITUAZIONE