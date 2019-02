Maltempo Liguria: chiuso un tratto della A26 per ghiaccio

Giornata di disagi per le forti piogge e il vento che stanno soffiando da questa mattina su Genova. Il terminal portuale Vte è chiuso, almeno fino alle 18, proprio per le raffiche che metterebbero a rischio le operazioni di carico e scarico dei container.

In A26 Voltri-Gravellona Toce è chiusa la diramazione A26-A7 Predosa-Bettole per ghiaccio in entrambe le direzioni. In citta’, invece, sono gia’ una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, cartelloni e persiane pericolanti e oggetti in bilico.