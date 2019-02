Maltempo Liguria, Toti: alla Liguria oltre 333 milioni dal governo

“Grazie al lavoro dei nostri uffici del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Liguria oggi portiamo a casa dal Governo oltre 333 milioni di euro per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico in Liguria nel triennio 2019-2021“, lo ha scritto in un post su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “Ringraziamo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli per aver accolto le nostre richieste e per l’attenzione dimostrata verso la nostra regione dopo gli ultimi danni provocati dal maltempo. Ora al lavoro per la Liguria“.