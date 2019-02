Maltempo Liguria: “I fondi per Savona sanano le ferite dei territori”

“Grazie ai fondi stanziati oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, sara’ possibile effettuare interventi sulla viabilita’ nella provincia di Savona per un ammontare complessivo di oltre 850 mila euro che andranno a sanare ferite presenti sul territorio a seguito degli eventi alluvionali passati”.

Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai commentando l’approvazione di 2,7 milioni di euro destinati a intervenire sulla viabilita’ di tutta la regione danneggiata dal maltempo.

“Si tratta di un importante investimento – continua Mai – che mette a disposizione 100 mila euro per la messa in sicurezza del Fiume Maremola nel tratto del comune di Tovo San Giacomo, 400 mila euro per la strada provinciale 15 tra Carcare, Pallare, Bormida e Melogno e oltre 340 mila euro per le strade comunali di Erli, Giustenice, Toirano: interventi cruciali per tutto il territorio del savonese che e’ stato duramente colpito dagli eventi atmosferici. Lavorare per la sicurezza del territorio e’ fondamentale. Inoltre si potra’ ripristinare correttamente la viabilita’ e aiutare chi lavora, va a scuola e si impegna ogni giorno per il futuro della provincia di Savona”.