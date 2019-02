Maltempo, lunghe ore di attesa su Autobrennero: cucina da campo a Varna

Prosegue l’emergenza sull’autostrada A22 del Brennero ancora bloccata in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno. Al casello di Chiusa/Val Gardena, uscita obbligatoria, si e’ formata una coda di 8 chilometri tra mezzi pesanti ed autovetture soprattutto di vacanzieri con bambini diretti nelle localita’ turistiche altoatesine per la consueta settimana bianca dei primi di febbraio.

Nel frattempo sulla carreggiata bloccata da ieri sera c’e’ qualcuno che cerca di sdrammatizzare costruendo pupazzi di neve. Due bambini originari del Belgio sono stati soccorsi dai sanitari causa un attacco di panico per l’estenuante attesa.

Intanto, la protezione civile altoatesina, sempre sulla corsia nord dell’autostrada, nella zona di Varna ha allestito una cucina da campo. Diverse le critiche da parte di camionisti ed automobilisti che lamentano di non avere informazioni e soprattutto nelle fasi piu’ difficili nel corso della notte.

Coda di 8 chilometri anche sulla corsia sud tra Brennero e Vipiteno. Resta ancora chiusa anche la strada statale 12 all’altezza di Mules tra Fortezza e Vipiteno. Rallentamenti e code anche sulla statale 49 della Val Pusteria in direzione Bressanone tra Brunico e l’ingresso dell’autostrada a Varna. Intanto, la protezione civile tramite un comunicato “chiede alla popolazione di non utilizzare l’Autostrada del Brennero in direzione nord tra Bolzano Sud ed il Brennero” e “gli utenti sull’autostrada sono pregati di lasciare libera una corsia di soccorso per le forze d’intervento”.