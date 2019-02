Maltempo e mare mosso: decine di navi in rada nel Golfo di Gela

A causa delle forti raffiche di vento e del mare mosso, circa 10 navi in transito hanno chiesto alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gela di potersi avvicinare alla costa per gettare l’ancora e sostare in rada.

A ciascuna imbarcazione è stato assegnato un punto di fonda sicuro, in attesa di un miglioramento della situazione meteo.