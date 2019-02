Maltempo Molise, oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco: cade un albero sulla statale

Oltre 50 gli interventi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso) nella giornata di oggi a causa del Maltempo.

I pompieri, dalle prime ore della notte scorsa, sono stati impegnati alacremente per il forte vento. Molti gli alberi caduti sulla sede stradale che hanno impedito o reso pericoloso il traffico veicolare. Tabelle segnaletiche, insegne, recinzioni di cantieri, pannelli solari, guaine di coperture, tegole, cavi elettrici ed antenne divelte o rese pericolanti le tipologie di attivita’ effettuate dal personale e causati dal fortissimo vento.

A Campomarino, a seguito del rogo di due tetti di abitazioni, e’ stata disposta l’interdizione all’utilizzo di quattro unita’ immobiliari.

Sulla strada statale 85 ‘Venafrana’ è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 19,700 a Venafro (Isernia), a causa della caduta, da strada privata, di un albero a causa delle forti raffiche di vento. Le deviazioni avvengono sulla variante della SS85. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine è presente sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Lo comunica l’Anas in una nota.