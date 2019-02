Maltempo, mondiali di sci: cancellata la prima prova di discesa uomini

E’ stata cancellata la prima prova cronometrata in programma domani della discesa iridata uomini di Aare. Come già ipotizzato dopo i ritardi causa maltempo che molti atleti hanno avuto per giungere ad Aare, è ‘ stato deciso di cancellare la prova per consentire a tutti di recuperare dopo la stanchezza del viaggio. ”E’ stata una odissea di 24 ore” ha detto ad esempio l’azzurro Christof Innerhofer . Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono comunque buone e vi sono davanti altri giorni di prove prima della gara di sabato.