Maltempo, da Napoli a Siracusa: domani lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse in diversi Comuni [ELENCO LIVE]

Un fine settimana da dimenticare per il Centro Sud, interessato da un fortissimo vento e in alcune zone da violento maltempo che ha causato danni e disagi. Neve in Calabria e Sicilia, con problemi al traffico ferroviario e viaggio da incubo per alcuni passeggeri di un Intercity che ha accumulato ben 13 ore di ritardo.

Diversi i morti nel Lazio, dove il vento ha abbattuto alberi e fatto crollare diversi cornicioni. Anche in Campania e in Abruzzo la situazione non è stata della migliori.

Per svariati motivi legati al maltempo sono quindi diversi i Sindaci che stanno optando per mantenere le scuole chiuse per la giornata di domani, lunedì 25 Febbraio 2019.

Ecco l’Elenco aggiornato in tempo reale: