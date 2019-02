Maltempo nell’Avellinese: frane a Quindici, nelle stesse zone colpite dall’alluvione del 1998

Le intense precipitazioni delle scorse ore hanno provocato due frane a Quindici, nell’Avellinese: uno in località Madonna della Neve, (4mila metri cubi), ed uno in località Foreste (2mila metri cubi.

Gli smottamenti si sono verificati nella stessa area interessata dall’alluvione che nel 1998 investì Quindici, Sarno, Siano e Bracigliano provocando almeno 230 morti.

Il Comune di Quindici ha attivato il Coc per monitorare la situazione e intervenire in caso di emergenza.