Maltempo, neve nel Cuneese: chiuso nella notte il tunnel di Tenda a Cuneo

Nevicate intense fino a tarda serata sono previste in provincia di Cuneo. Sono già 35 i centimetri di neve caduti al suolo nel capoluogo e oltre 20 in pianura.

Il manto nevoso ha invece superato il metro in alta montagna (88 i centimetri di neve fresca al Colle della Lombarda). Resta marcato il rischio valanghe. Anas ha disposto la chiusura della statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Resta chiuso anche il colle della Maddalena, in valle Stura, altro collegamento tra Cuneo e la Francia. A causa del Maltempo è stata programmata per stanotte la chiusura al traffico del tunnel del Tenda (Cuneo) sulla strada statale 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’.

Lo comunica Anas in una nota specificando che la decisione è stata presa in accordo con il gestore francese competente sul proseguimento oltre confine di Stato.

La galleria sarà infatti interdetta al traffico dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani 2 febbraio, alla ripresa delle operazioni di sgombero neve sulla tratta francese.A causa dell’abbondante nevicata in atto, permane inoltre la chiusura al transito della strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708).

In considerazione delle precipitazioni nevose che stanno interessando buona parte del territorio regionale fino a quote di pianura – specifica Autostrade – si esortano gli automobilisti a guidare con la massima prudenza, provvisti di dotazioni invernali secondo l’obbligo vigente.