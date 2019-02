Maltempo, tanta neve e vento forte: la situazione meteo LIVE

Una saccatura nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determina nevicate su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporta piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Si seguito la situazione meteo nelle regioni italiane, con aggiornamenti live.

Nevica in Trentino Alto Adige

Nevica su tutto il Trentino Alto Adige: imbiancate Trento e Bolzano. Un’intensificazione è prevista tra oggi pomeriggio e domani mattina.

Nelle prossime 24 ore sulle montagne dell’alto Adige sono attesi fino a 80 cm di neve: le maggiori precipitazioni sono previste tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti.

Nevica a tratti tra il Brennero e Bressanone e tra Bolzano e Rovereto Sud.

Una valanga ha investito un’autovettura che stava transitando sul tratto austriaco della statale del Brennero, tra gli abitati di Schoenberg e Matrei. Il guidatore è illeso.

Neve in Valle d’Aosta, chiusa la Val Ferret

Neve dalla serata di ieri in Valle d’Aosta: intense precipitazioni nella zona nord occidentale, dove il pericolo valanghe è 4-forte (su una scala da 1 a 5 ) mentre è 3-marcato sul resto del territorio.

Temporaneamente chiusa da stamane la Val Ferret, nel comune di Courmayeur, dove sono in vigore delle limitazioni anche per l’accesso alla Val Veny.

A Courmayeur si registrano oltre 40 cm di neve fresca.

Dal pomeriggio è prevista neve mista a pioggia in bassa Valle. Le temperature sono in aumento in media e alta montagna, stabili o in lieve calo nel fondovalle, con lo zero termico da 400 a 700 metri.

“Codice giallo” al traforo del Monte Bianco, per neve con “intensità debole o media,e senza effetti sul deflusso del traffico“. Chiuso per i mezzi pesanti il tunnel del Gran San Bernardo.

In Friuli Venezia Giulia nuvole, neve in quota e piogge

Cielo nuvoloso, neve in quota e piogge in pianura in Friuli Venezia Giulia.

In riferimento alle temperature si va dai +7°C a Trieste, ai +3°C di Udine e Pordenone, mentre in montagna si registrano -3°C a Piancavallo, a Tarvisio -2°C, a Sappada -5°C, sullo Zoncolan e sul Lussari -4°C.

Osmer Arpa prevede nelle prossime ore piogge su pianura e costa e neve sui monti e sino a fondo valle. Dal pomeriggio vento di scirocco sulla costa con possibili mareggiate.

Maltempo in Lombardia: Milano imbiancata dalla neve

Neve su Milano e in molte altre città della Lombardia: al momento non si segnalano disagi particolari.

La neve si è depositata su auto, giardini e aiuole.

La polizia locale raccomanda prudenza, sia per chi si sposta con mezzi privati, veicoli, motocicli e biciclette, sia per i pedoni.

Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale presso la centrale operativa della Protezione Civile, al quale prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza e Polizia Locale, per monitorare la situazione meteo e le precipitazioni in città.

Intense nevicate in Valtellina e Valchiavenna: in azione i mezzi spazzaneve e spargisale. I passi alpini sono transitabili con catene o pneumatici da neve.

Nevica in tutta la provincia di Bergamo: dal capoluogo alle valli, fino alla pianura.

A Bergamo città e nella Bassa il manto bianco ha raggiunto qualche centimetro, mentre in montagna si registrano 20 cm di Gromo.

Scuole chiuse oggi a Valbondione, Vilminore di Scalve, Bracca, Costa Serina, Sant’Omobono Terme, Capizzone, Berbenno, Rota d’Imagna, Taleggio e Torre de’ Busi.

Maltempo Piemonte: neve a Torino e scuole chiuse in molte città

Dalla serata di ieri nevica su Torino e in tutto il Piemonte: sul capoluogo per tutta la notte si è registrata pioggia mista a neve, accompagnata da nevicate più intense.

A Torino le scuole sono regolarmente aperte mentre ad Alessandria, Asti, Cuneo e Mondovì i sindaci hanno disposto la chiusura.

In Piemonte, per l’area meridionale, è in vigore l’allerta arancione per neve, mentre sulle altre zone l’allerta è gialla.

Sulle montagne del Cuneese e del Torinese lo spessore del manto fresco ha raggiunto i 30-40 cm e le precipitazioni dovrebbero proseguire fino a domani.

Circa 20 i centimetri di neve fresca che si sono accumulati a Cuneo e in pianura. Chiuso il colle della Maddalena, al confine con la Francia. Allerta valanghe in tutte le vallate cuneesi.

All’inizio di questa mattina la rete meteo di Arpa ha misurato 27 cm di neve fresca a Salbertrand, in valle di Susa, 26 cm a Sauze di Cesana, 21 cm a Sestriere, 23 cm a Bardonecchia, 20 cm a Graglia, sulle Alpi Biellesi, 14 cm sopra Alagna Valsesia (Vercelli).

Acqua alta a Venezia, neve a Cortina

A Cortina d’Ampezzo sono caduti 15 cm di neve fresca. Su tutto il Veneto piove, mentre in montagna nevica fino alle quote più basse: Belluno è imbiancata. Il fenomeno dovrebbe intensificarsi ed salire di quota a partire dai 1.500 metri di altitudine nel pomeriggio andando ad interessare valli, località sciistiche e tutti i passi per i quali può scattare la chiusura.

Già da ieri la Protezione civile del Veneto ha attivato la sala operativa per affrontare eventuali criticità.

Allerta vento per il ponente ligure, neve nell’entroterra

In vigore l’allerta arancione per neve nell’entroterra della Liguria, per tutti i comuni della fascia interna compresa tra Spotorno e Camogli, in valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida, ma anche valle Scrivia, val d’Aveto e val Trebbia: sarà valida fino alle 18. Dalle 15 scatterà l’allerta gialla sul Levante ligure. Al momento, secondo Arpal, piove sulla costa, mentre nevica in maniera debole sulle tre autostrade che incrociano la regione: la A7, la A6, e la A26, appena passati i valichi appenninici.

Su Centro-Ponente continueranno a soffiare venti da Nord, con valori di burrasca e burrasca forte e temperature in costa tra i 2 e i 6°C e nell’interno sullo zero, a Levante, soffieranno venti da sud con temperature anche sui 10 gradi.

Toscana: vento forte, stop ai collegamenti con isola d’Elba

Stop ai collegamenti con l’isola d’Elba a causa delle condizioni meteo marine avverse, in particolare per il forte vento da Sud, che soffia nel canale di Piombino.

Il Comune di Prato, in via precauzionale, ha chiuso chiuse tutte le piste ciclabili lungo il fiume Bisenzio e lungo gli argini del reticolo minore. La chiusura resterà attiva fino al termine dell’allerta.

In Emilia-Romagna attesi temporali e raffiche di vento

E’ attesa una nuova ondata di maltempo in Emilia-Romagna: previsti temporali dal pomeriggio su colline e montagne, non si escludono fenomeni di pioggia gelata nella valli appenniniche più interne tra il Piacentino e il Modenese.

Al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità.

E’ attiva l’allerta arancione per le piene dei fiumi, in particolare per i bacini dell’Emilia centro occidentale. Nella seconda meta’ della giornata si prevede un peggioramento della situazione meteo con raffiche di vento superiori ai 90 km/h sui rilievi della Romagna (allerta arancione).

Maltempo Campania: frana nel Salernitano, scuole chiuse a Tramonti

Piogge intense nelle ultime ore nel Salernitano.

A causa di una frana che ha interessato la SP 27 a confine delle frazioni di Coperchia e Capezzano, è stato interdetto il traffico veicolare e pedonale.

A Tramonti, in considerazione dei numerosi smottamenti sul territorio comunale che hanno interessato arterie viarie principali, il sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici per la giornata di oggi.

Ad Afragola, nel Napoletano, probabilmente a causa delle abbondanti piogge, si è creata una voragine alla base di un vecchio edificio fatiscente, che è crollato. Non ci sarebbero feriti. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.