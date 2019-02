Maltempo: parto in auto sotto la neve, mamma e bimbo stanno bene

Alle prime contrazioni mamma e papà si sono messi in strada, ma la fretta di nascere era tanta, ed il neonato è quindi venuto al mondo sotto i fiocchi di neve: è accaduto questa mattina in Val Brembilla (Bergamo).

Il traffico era rallentato e la neve continuava a cadere, così il padre ha deciso di fermare l’auto all’altezza della chiesa parrocchiale di Brembilla chiamando i soccorsi: in attesa dell’arrivo dell’auto medica da San Giovanni Bianco e dell’ambulanza della Padana emergenza onlus, il futuro papà ha prestato il proprio aiuto alla moglie seguendo le indicazioni del 118.

Il bimbo, un maschietto, è nato in auto, sotto la neve. La mamma e il piccolo stanno bene e sono ora in ospedale.