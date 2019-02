Maltempo Pisa: salvati 3 giovani bloccati in auto dal fiume Cornia in piena

Questa mattina 3 giovani sono rimasti bloccati in auto in un guado del fiume Cornia, nella zona di Lagoni Rossi, a Pomarance (Pisa): mentre attraversavano il guado, lungo la SP49, un’ondata di piena ha intrappolato la vettura e gli stessi passeggeri.

Sul posto i vigili del fuoco di Saline di Volterra, mentre da Pisa è stata inviata una squadra con attrezzatura Saf e un gommone.

L’intervento di messa in sicurezza e recupero è durato circa 5 ore. Per effettuare le operazioni si è reso necessario realizzare una serie di teleferiche per poter permettere prima il raggiungimento dei ragazzi, che si trovavano sul tettino dell’auto, e poi il recupero per portarli a terra.

Sul posto i carabinieri di Pomarance e il personale del 118 che ha preso in consegna i ragazzi che accusavano sintomi di ipotermia.