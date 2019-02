Maltempo Pistoia, frana su Porrettana: tempi consistenti per il ripristino

“L’entità dello smottamento, innescato dalle persistenti piogge dei giorni scorsi, richiede tempi di approfondimento, progettazione e intervento abbastanza consistenti, compatibilmente con l’evoluzione della situazione”. Così Anas in relazione allo smottamento lungo la statale 64 Porrettana tra Pavana (Pistoia) e Ponte della Venturina (Bologna), che ieri ha portato alla chiusura della strada.

I primi rilievi eseguiti da geologi e ingegneri, spiega sempre Anas, “hanno evidenziato che la frana e’ ancora in movimento e coinvolge l’intera sede stradale per una lunghezza di circa 50 metri”.

Anas, si spiega ancora, “è in costante coordinamento con gli Enti locali e la Prefettura, presso la quale e’ previsto per domani un incontro tecnico”. Intanto il traffico proveniente da Bologna e diretto a Pistoia e’ deviato sulla strada provinciale 632, all’opposto i veicoli provenienti da Pistoia e diretti a Bologna sono deviati sulla SS66 con uscita dal raccordo di Pistoia in direzione ‘Le Piastre’ per poi proseguire sulla strada provinciale 632 fino a Ponte della Venturina. In alternativa e’ consigliata l’autostrada A1 Firenze-Bologna.