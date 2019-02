Maltempo: ponti chiusi nella notte a Modena

Ponti chiusi nella notte a Modena, dove la piena dei fiumi Secchia e Panaro ha interessato il territorio comunale, con il colmo registrato dopo le 14.

Solo verso sera i livelli hanno iniziato a scendere, rimanendo pero’ al di sopra di quelli di guardia. Per questo motivo Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul Secchia, chiusi alle 7 della mattina, rimarranno chiusi anche nella notte, cosi’ come il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido.

Per il tratto di via Emilia Est alla Fossalta, tra viale Caduti sul lavoro e via Scartazza, chiuso alle 10 della mattina proprio per l’innalzamento dei livelli del torrente Tiepido, e’ prevista una valutazione dei tecnici nel corso della serata sulla base dell’evoluzione del fenomeno.

Lo stesso avverra’ per l’eventuale riapertura del ponte di Sant’Ambrogio da parte dell’Anas. Per i collegamenti con l’area del bolognese si suggerisce l’utilizzo dell’autostrada o della Vignolese. A causa dei livelli raggiunti dal Panaro, inoltre, la Provincia conferma la chiusura per la notte anche del ponte vecchio di Navicello tra Modena e Nonantola.