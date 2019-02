Maltempo Potenza: nuovo divieto per la circolazione dei tir

Un altro divieto per la circolazione dei tir è stato disposto dalla Prefettura di Potenza a causa delle nevicate e per l’allerta meteo. Solo ieri era stato revocato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano e sull’intera viabilità statale e provinciale che era stato deciso per l’allerta meteo di venerdì e per la nevicata di sabato.

Dopo le ulteriori precipitazioni di oggi, su ”concorde avviso dell’Anas, della Polizia Stradale e della Provincia di Potenza”, il prefetto Giovanna Cagliostro ha disposto fino a cessate esigenze l’interdizione al traffico dei veicoli adibiti a trasporto merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate sulle stesse strade.

”Ciò anche in relazione al possibile rischio connesso alla formazione di ghiaccio sulle strade, dovuta al previsto calo delle temperature”, ha fatto sapere la Prefettura.