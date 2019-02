Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Ascrea, in provincia di Rieti, per soccorrere un escursionista rimasto ferito in seguito a una caduta.

article

1226565

MeteoWeb

Maltempo Rieti: escursionista ferito per una caduta, recuperato dal Soccorso Alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Ascrea, in provincia di Rieti, per soccorrere un escursionista rimasto ferito in seguito a una caduta. L’uomo, di 56 anni e residente a Ciampino, era impegnato con un amico in un’escursione verso la vetta

http://www.meteoweb.eu/2019/02/maltempo-rieti-escursionista-ferito-per-una-caduta-recuperato-dal-soccorso-alpino/1226565/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/02/elicottero-soccorso-alpino-2.jpg

maltempo,rieti

METEO