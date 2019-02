Maltempo Roma: 130 interventi dei vigili del fuoco in 10 ore, 250 in attesa

Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco dopo l’andata di forte vento e maltempo su Roma: 130 gli interventi già effettuati dalle 8 alle 18, mentre 250 sono in attesa. A causa dei forti venti è stato necessario l’intervento di autogru sugli alberi di Via Ercole Narrata, Via Trebazia 3 e Via Appia Antica dal civico 226 al civico 230, con transito vietato.

L’80% delle richieste di aiuto è legata a caduta alberi, rami, pali, tegole, cornicioni, coperture di vario genere. Il Comando dei vigili del fuoco, fa sapere che, a causa dell’elevato numero di interventi da effettuare, ha provveduto ad aumentare le unità sul territorio per soddisfare tutte le richieste arrivate.