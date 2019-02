Maltempo Roma, cade un reticolato su Ponte Scafa: disagi al traffico

Il forte vento ha provocato, sul Ponte della Scafa, sul Tevere, la caduta di un reticolato che separa la carreggiata stradale da una delle due sponde laterali. Un cartello stradale collegato a tale transennamento laterale, inoltre, è finito quasi sul centro della carreggiata.

Si segnalano forti rallentamenti, per il conseguente restringimento del tratto percorribile dalle auto, nella viabilità di collegamento tra Ostia e Fiumicino. A quanto si è appreso, sul posto c’è una pattuglia dei vigili urbani di Fiumicino e si attende l’arrivo di una squadra dell’Anas.

Il vento ha provocato anche la caduta di diversi cartelloni stradali sul territorio di Fiumicino mentre un ramo e’ caduto su un’auto che stava percorrendo la via Aurelia al chilometro 22, senza per fortuna conseguenze per persone.