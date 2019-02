Maltempo Roma, Campidoglio: riaperti tutti i cimiteri capitolini

“Terminate le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature, a seguito dell’ondata di maltempo che ha investito la citta’ con forti raffiche di vento, e’ stata firmata l’ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di tutti i cimiteri capitolini. Prosegue anche la riapertura dei parchi e delle ville storiche: dopo Villa Celimontana, Parco di Villa Leopardi, Villa Torlonia, Villa Mercede e Parco 19 Luglio, con nuova ordinanza e’ stata disposta la riapertura di Villa Pamphilj, Villa Aldobrandini, Villa Carlo Alberto, Parco di Colle Oppio, Piazza delle Finanze, Parco della Resistenza dell’8 Settembre, Villa Sant’Andrea, Parco Savello, Villa Sciarra, Parco degli Scipioni, Parco di Villa Chigi, Parco di Villa Glori e Parco di Villa Balestra. I restanti parchi e ville storiche saranno riaperti a breve, man mano che saranno messe in sicurezza le aree e verra’ ripristinata la normalita’“: lo rende noto Roma Capitale.