Maltempo Roma: “Necessarie opere di monitoraggio sui tronchi”

“Il maltempo e le raffiche di vento che si sono abbattuti in questi giorni su Roma e sui municipi hanno messo a nudo tutta la fragilità degli alberi capitolini e, con essa, le inefficienze amministrative e istituzionali del Campidoglio grillino, che non ha svolto la necessaria opera di monitoraggio sui tronchi e questi sono ora i risultati. L’esempio lampante è quanto accaduto a Villa Borghese, dove sono stati davvero numerosi gli alberi crollati, e siamo fortunati che non ci sia scappata la tragedia. Ci auguriamo, adesso, che gli esponenti grillini al governo della città diano vita a un campionamento serio delle alberature cittadine, a una opera di prevenzione improcrastinabile che avrebbe effetti positivi in termini di decoro e pubblica incolumità. I cittadini sono stufi di camminare, facendo gli slalom tra alberi caduti e, più in generale, tra infrastrutture totalmente a pezzi”: Così, in una nota, il presidente nazionale di Assotutela, Michel Emi Maritato, e il presidente Assotutela V Municipio, Alessio Grossi.