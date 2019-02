Maltempo Roma, Municipio I: “Nessun problema per alberi nelle scuole gestiti direttamente da noi “

“Dall’anno scorso il Municipio, preso atto che il dipartimento Ambiente del Campidoglio non era in grado di provvedere alla manutenzione delle alberature scolastiche e intendendo garantire la sicurezza dei bambini dopo l’ennesimo schianto di un pino alla scuola Leopardi, ha preso in carico la manutenzione delle alberature all’interno dei giardini di tutte le scuole del Municipio. Dopo un’accurata campagna di indagini affidata a professionisti selezionati con una procedura aperta, abbiamo impegnato fondi appositamente stornati dall’edilizia per i necessari interventi manutentivi, estesi anche ai nidi e ai centri anziani”.

Cosi’, in una nota congiunta, Sabrina Alfonsi, presidente Municipio I Centro e Giovanni Figa’ – Talamanca, assessore alla Scuola Municipio I Centro. “Il vento che ha colpito la citta’ – aggiungono – e’ stata per noi una prova importante: nessun crollo nei perimetri delle scuole dove abbiamo oltre 600 esemplari arborei in manutenzione, diversamente da quanto avvenuto, invece, nelle aree circostanti i plessi scolastici dove si sono verificati numerosi crolli: dal Gianicolo a Monte Mario a San Sebastiano a piazzale degli Eroi, tanto da mettere in discussione la sicurezza degli accessi ai corrispondenti comprensori scolastici”.