Maltempo Roma: 500 interventi della Polizia locale, in corso monitoraggio delle scuole

Sono stati circa 200 la scorsa notte gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale a causa del forte vento: sommati a quelli della giornata di ieri arrivano ad oltre 500.

Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di aree sul territorio romano, non solo per rami e alberi caduti o pericolanti ma anche per cadute di tegole, calcinacci, cornicioni, oltre a pali e paline semaforiche pericolanti e per i rilievi danni veicoli colpiti. Oggi le pattuglie stanno svolgendo dei sopralluoghi sia nei parchi, per verificare il rispetto del provvedimento di chiusura emesso ieri dall’amministrazione. In corso un’attività di monitoraggio nelle scuole per verificare eventuali criticità che richiedano intervento degli organi tecnici competenti.