Maltempo Sardegna: 225mila euro per danni sul lungomare di Cardedu

La Giunta Pigliaru stanzia 225mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità del lungomare Museddu di Cardedu danneggiato dopo le violente mareggiate del 26 gennaio scorso. Come segnalato dal sindaco, infatti, “i danni sono tali da compromettere l’integrita’ statica del muro di sostegno del corpo stradale che corre parallelo alla spiaggia, causando il crollo parziale della pavimentazione e l’impossibilita’ del transito dei veicoli”.

Dopo il 26 gennaio il Comune era intervenuto nell’immediato con risorse proprie, poi, seguendo il piano di Protezione civile, l’area era stata interdetta al traffico. Ora arrivano i fondi stanziati dalla Giunta regionale.