Maltempo Sicilia: a Siracusa esonda il fiume Anapo, chiusi tratti stradali

Ancora una giornata di maltempo in Sicilia, con piogge e forte vento in diverse parti della regione. Il Maltempo che si sta abbattendo a Siracusa ha causato l’esondazione del fiume Anapo, alla periferia sud del capoluogo.

La Protezione civile ha disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura di due tratti di strada in entrambe le direzioni. In particolare, il blocco ai mezzi ha interessato contrada Case bianche e il ponte Capocorso. Chiuso anche un tratto di contrada Pantanelli per la presenza in strada di alcuni alberi sradicati dalle forti raffiche di vento.