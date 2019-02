Maltempo Sicilia: sopralluogo dell’assessore Bandiera nel Siracusano

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il sudest della Sicilia causando ingenti danni all’agricoltura, questa mattina l’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, si recherà nei territori di Pachino, Portopalo e Ispica “per una prima ed immediata ricognizione dei danni subiti dal territorio e dalle aziende agricole“. Già ieri sono già stati “prontamente allertati gli Ispettorati provinciali dell’Agricoltura, che oggi, essendo peraltro il danno ancora in corso, si recheranno sul campo per una prima stima dei danni, presupposto fondamentale per avviare qualsiasi iniziativa a tutela dell’agricoltura“.