Maltempo, dramma in Sicilia: mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale), sono dispersi nel mare in tempesta [LIVE]

Dramma in Sicilia a causa del maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia che non possono però effettuare ricerche a causa del proibitive condizioni del mare.

I soccorritori hanno richiesto l’intervento di un elicottero da Catania per illuminare dall’alto la zona delle ricerche, al momento sospese per le cattive condizioni meteo-marine. Intanto è stata ricostruita la dinamica dell’accaduto: i tra ragazzi avevano preso un caffè in un bar della zona e avevano deciso di chiacchierare al coperto dentro l’automobile per proteggersi dal vento e dal freddo, osservando la forza delle onde. Una di queste, però, li ha travolti trascinando l’auto in mare.