Maltempo Sicilia: il Comune di Palerm “attiva il piano operativo per l’emergenza freddo”

L’Assessorato alla Cittadinanza sociale della Sicilia, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, fa sapere che “è attivo il Piano Operativo Emergenza Freddo“.

“Sono attivi i servizi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto dell’Amministrazione (dormitorio, assistenza notturna e diurna su strada, ricoveri di urgenza, mensa) e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora”, si legge in una nota.