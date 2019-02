Maltempo Sicilia: numerosi interventi a Siracusa in assistenza alla popolazione

Dal pomeriggio di ieri i carabinieri di Siracusa hanno effettuato diversi interventi soprattutto di assistenza nei confronti di automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia: numerosi gli interventi per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento. In particolare pattuglie dei carabinieri sono intervenute sulla SP 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, dove per alcune ore il transito è stato consentito solo con catene a bordo; sulla SP 9 Sortino-Carlentini poiché un pulmino per trasporto disabili era rimasto in panne. Ad Augusta i militari sono intervenuti presso un’abitazione, dove due persone anziane avevano chiesto aiuto. All’arrivo dei carabinieri i due anziani, impauriti, hanno spiegato di non riuscire a chiudere le finestre a causa delle fortissime raffiche di vento. I militari li hanno aiutati e tranquillizzati.