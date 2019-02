Maltempo Sicilia, Siracusa: al via i lavori di ripristino della viabilità per la Strada Provinciale 45

Sono in pieno svolgimento i lavori di ripristino della viabilità lungo la strada provinciale 45, nel Siracusano, nel tratto fra i Comuni di Cassaro e Ferla.

Una frana, dopo il maltempo di dicembre, aveva interrotto la fondamentale arteria nella Valle dell’Anapo, allungando tempi di percorrenza e mettendo a dura prova cittadini e imprese. Gli interventi hanno preso il via grazie a uno stanziamento di 209mila euro da parte dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture.

“Subito dopo l’evento calamitoso – dichiara l’assessore Marco Falcone – ci siamo recati in sopralluogo sulla Sp 45 con l’assessore Edy Bandiera e il sindaco Mirella Garro, raccogliendo il grido di dolore di comunità e amministratori locali e mettendoci subito all’opera per trovare una soluzione rapida, in sinergia con il Libero consorzio di Siracusa e il Genio civile”.