Maltempo Siracusa, domani scuole chiuse ad Avola: il sindaco invita a non uscire di casa

A seguito del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, il sindaco di Avola (Siracusa) invita i cittadini a limitare il più possibile gli spostamenti e le attività all’aperto.

“Molto importante – spiega il sindaco – riporre all’interno della propria abitazione qualsiasi tipo di arredo da esterno, e nel caso di eventuali problematiche vi invitiamo a effettuare la segnalazione al comando di polizia municipale“.

Per consentire un controllo di sicurezza degli spazi scolastici domani le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio rimarranno chiuse, in via precauzionale