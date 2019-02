Maltempo: su Ponte Scafa lavori per ripristinare la recinzione

Squadre di operai incaricate dall’Anas sono al lavoro sul ponte della Scafa, che collega Ostia con Fiumicino, per ripristinare la recinzione ed il guard rail abbattuti ieri, sul lato in direzione aeroporto, dalla forza del vento. Ieri notevoli sono stati i disagi nei collegamenti tra le due zone del litorale romano.

Già rimossi il reticolato ed il guard rail caduti. In azione, tra l’altro, ruspe ed escavatori. La percorribilita’ delle auto e’ a senso unico alternato regolata dagli impianti semaforici mobili. Inevitabili le code nei due sensi di marcia, su via dell’aeroporto e dalla zona di Ostia, seppure per il momento contenute.