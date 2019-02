Maltempo, Toninelli: “Grazie alla Guardia Costiera per la gesione delle emergenze”

“Ancora una volta grazie alla Guardia costiera, per essere intervenuta tempestivamente nella gestione delle numerose emergenze in mare in questi giorni di maltempo. Grazie a tutti gli equipaggi che con professionalità operano lungo le coste e in mare per l’incolumita’ di tutti”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, riferendosi agli interventi effettuati ieri in zone costiere italiane.

A corredo del tweet le immagini riprese da un elicottero della Guardia costiera del mercantile Efe Murat incagliatosi a 200 metri dalla costa barese, quindi il salvataggio con una motovedetta di un velista nel mare di Crotone; il salvataggio anche di due diportisti a bordo di un gommone ormai prossimo ad affondare nelle acque antistanti Gaeta; le operazioni di primo intervento dopo l’urto – a causa delle forti ondate e del vento – tra due navi passeggeri in porto ad Ischia; il monitoraggio di un mercantile in difficolta’ al largo di Vieste (Foggia).