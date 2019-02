Maltempo Toscana: auto finisce in canale, salvati due 19enni

Due 19enni sono rimasti bloccati in un’auto finita in un canale e sono stati tratti in salvo dai carabinieri a Capannori (Lucca): l’utilitaria con a bordo 3 fratelli (due gemelli 19enni e un 18enne) è uscita di strada, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, e dopo aver percorso circa 20 metri è entrata nel torrente Visona.

Uno dei tre, il conducente 18enne, è riuscito ad abbandonare il mezzo, ma gli altri 2 sono rimasti bloccati dentro perché feriti.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza i due fratelli in attesa del 118 e dei vigili del fuoco.

Il 18enne ha subito la perdita della milza ed è ricoverato in prognosi riservata. Traumi più lievi per i due gemelli.